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И Руни такой молодой...

Карьера Уэйна Руни в фотографиях

  • 10.07.2017 14:38
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Getty Images. Уэйн Руни
© Getty Images. Уэйн Руни

Возвращение Уэйна Руни в «Эвертон» дало отличный повод вспомнить, как развивалась карьера нападающего...

Итак, год 2001-й. Уэйн Руни - в составе сборной Англии (U-15).



В 2002-м он - в юношеской команде «Эвертона»:



И сразу же - во взрослой, в дерби с «Ливерпулем», против Стивена Джеррарда:



Понятно, что не всем фанам «красной» части Ливерпуля он понравился:



Однако со временем игроки двух ливерпульских клубов нашли общий язык в одной команде - в сборной Англии (2003-й):

 

Ну и не только со СтивиДжи. С Бэкхемом у Руни тоже нормальные отношения.



А потом пришел манчестерский этап в жизни. Узнаете компанию? Криштиану Роналду, Руд ван Нистелрой, Рио Фердининанд и Уэйн Руни оказались в «МЮ» (2004-й):



Сэр Алекс Фергюсон уступил просьбе общественности:



В 2005-м не только Руни был молодым...



С «красными дьяволами» трофеи завоевывались легче, чем с «Эвертоном» (2006-й)...

 

Правда, и цену за них приходилось платить другую (2006-й):



А матчи с «Ливерпулем» по старой традиции завершались для Руни не без травм (2007-й):



Руни постепенно набирал опыт, причем самого разного характера (2008-й):



Осваивал новые виды спорта (2009-й):



Занимался благотворительностью (2010-й):



Завел полезные знакомства в США (2011-й):



И продолжал играть в футбол (2012-й):



Веселить партнеров (2013-й):



Быть лицом клуба (2014-й):



Выводить команду на поле в качестве капитана (2015-й):



Делиться опытом (2016-й):





Ну а теперь пришло время вернуться к истокам. Уэйн Руни - снова в Ливерпуле, в родном «Эвертоне». Надеемся, всё у него получится.



Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

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