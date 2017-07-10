И Руни такой молодой...

Возвращение Уэйна Руни в «Эвертон» дало отличный повод вспомнить, как развивалась карьера нападающего...



Итак, год 2001-й. Уэйн Руни - в составе сборной Англии (U-15).







В 2002-м он - в юношеской команде «Эвертона»:







И сразу же - во взрослой, в дерби с «Ливерпулем», против Стивена Джеррарда:







Понятно, что не всем фанам «красной» части Ливерпуля он понравился:







Однако со временем игроки двух ливерпульских клубов нашли общий язык в одной команде - в сборной Англии (2003-й):







Ну и не только со СтивиДжи. С Бэкхемом у Руни тоже нормальные отношения.







А потом пришел манчестерский этап в жизни. Узнаете компанию? Криштиану Роналду, Руд ван Нистелрой, Рио Фердининанд и Уэйн Руни оказались в «МЮ» (2004-й):







Сэр Алекс Фергюсон уступил просьбе общественности:







В 2005-м не только Руни был молодым...







С «красными дьяволами» трофеи завоевывались легче, чем с «Эвертоном» (2006-й)...







Правда, и цену за них приходилось платить другую (2006-й):







А матчи с «Ливерпулем» по старой традиции завершались для Руни не без травм (2007-й):







Руни постепенно набирал опыт, причем самого разного характера (2008-й):







Осваивал новые виды спорта (2009-й):







Занимался благотворительностью (2010-й):







Завел полезные знакомства в США (2011-й):







И продолжал играть в футбол (2012-й):







Веселить партнеров (2013-й):







Быть лицом клуба (2014-й):







Выводить команду на поле в качестве капитана (2015-й):







Делиться опытом (2016-й):











Ну а теперь пришло время вернуться к истокам. Уэйн Руни - снова в Ливерпуле, в родном «Эвертоне». Надеемся, всё у него получится.







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