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На Суперкубок Украины продано 15 тысяч билетов

Президент УПЛ рассказал о подготовке к Суперкубку Украины-2017

  • 10.07.2017 13:36
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sportstatist.com. Владимир Генинсон
© sportstatist.com. Владимир Генинсон

На поединке за Суперкубок Украины ожидается аншлаг.

«Ажиотаж перед матчем достаточно велик. Утром мы проверяли и увидели, что на матч уже реализовало 15 762 или 763 билета. Точно не скажу.

Через интернет была продана львиная доля из них. Мы не ожидали, что так пойдут интернет продажи. Наш билетный оператор имеет достаточно хорошую базу, они работают с ФФУ и почти со всеми клубами Премьер-лиги. Ребята подключились и нашли пути реализации билетов, которые нам подходят», – сказал Генинсон. 

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» пройдет в Одессе 15 июля. 

Источник — Xsport

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