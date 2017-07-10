ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Кортрейк

25-летний нападающий «Шахтера» Филипп Будковский следующий сезон проведет в Бельгии. Будковский, последний сезон проведший в российском «Анжи», на правах аренды перешел в «Кортрейк». В новом клубе Будковский будет выступать под 18-м номером.

Ранее сам Будковский говорил, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Напомним, что в составе «Кортрейка» выступает еще один украинец, принадлежащий «Шахтеру», - Андрей Тотовицкий.