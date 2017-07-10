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ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Кортрейк

Форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Бельгии

  • 10.07.2017 13:21
  • 2037 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Кортрейк. Филипп Будковский
© ФК Кортрейк. Филипп Будковский

25-летний нападающий «Шахтера» Филипп Будковский следующий сезон проведет в Бельгии. Будковский, последний сезон проведший в российском «Анжи», на правах аренды перешел в «Кортрейк». В новом клубе Будковский будет выступать под 18-м номером.

Ранее сам Будковский говорил, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Напомним, что в составе «Кортрейка» выступает еще один украинец, принадлежащий «Шахтеру», - Андрей Тотовицкий.

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 10.07.2017 13:35
    +8
    Молодец, еще один наш в Бельгии. Там хороший чемпионат, можно расти и развиваться
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    vladi_goal
      vladi_goal, 10.07.2017 13:35
    -4
    приключения ватников в Европе.
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    inflicted
      inflicted, 10.07.2017 13:43
    -2
    А шо так? Є ж іще хороші клуби - Терекс, Тосно, ФК Владивосток
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 10.07.2017 13:59
    -7
    Сєпар хоче в збірну.... А як же руЦкій мір любімий?!
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