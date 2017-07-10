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ФК Карпати: «Прийди на стадіон. «Україна» чекає на тебе!»

Гравці «Карпат» кличуть вболівальників прийти підтримати їх на свій старий стадіон

  • 10.07.2017 12:42
  • 296 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Карпати
© ФК Карпати

ФК «Карпати» до старту сезону випустив проморолік зі слоганом «Майбутні перемоги за тими, хто залишається вірним своїй команді».

Нагадаємо, що перший матч львівяни зіграють з ФК «Зірка» 16 липня. Початок о 17:00. 

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 10.07.2017 12:48
    +2
    ще не зняли Карпати з розиграшу? Дибільський ще не угробив клуб?
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 10.07.2017 13:05
    0
    А крісла на "Україні" хоч помиють від болота чи зі своїми миючими засобами приходити?!

    І чи скажуть макакам із "завжди невірних", щоб трохи культурнішими були за мавпячою сіткою, бо люди з дітьми приходять!
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 10.07.2017 13:11
    0
    Ну Львів тепер має вибір і підтримає кого захоче...
    ФК "Зоря", ФК "Верес", ФК "Рух" на комфортній і з чистими кріслами з накритими требунами "Арені Львів" + якісним футболом чи йти на грязний стадіон "Україна мокнути і дивитись на беззубу багато років команду під назвою ФК "Карпати тренера Димінського - Дячука - Ставицького"!
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 10.07.2017 13:23
    0
    кто знает почему не на арене львов?
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