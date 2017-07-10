ФК «Карпати» до старту сезону випустив проморолік зі слоганом «Майбутні перемоги за тими, хто залишається вірним своїй команді».



Нагадаємо, що перший матч львівяни зіграють з ФК «Зірка» 16 липня. Початок о 17:00.