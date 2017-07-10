ФК «Карпати» до старту сезону випустив проморолік зі слоганом «Майбутні перемоги за тими, хто залишається вірним своїй команді».
Нагадаємо, що перший матч львівяни зіграють з ФК «Зірка» 16 липня. Початок о 17:00.
Источник — ФК Карпаты
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І чи скажуть макакам із "завжди невірних", щоб трохи культурнішими були за мавпячою сіткою, бо люди з дітьми приходять!
ФК "Зоря", ФК "Верес", ФК "Рух" на комфортній і з чистими кріслами з накритими требунами "Арені Львів" + якісним футболом чи йти на грязний стадіон "Україна мокнути і дивитись на беззубу багато років команду під назвою ФК "Карпати тренера Димінського - Дячука - Ставицького"!
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