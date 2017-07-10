Журналистка ESPN Алексис Нуньес брала интервью у новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба предложил сыграть даме в «камень-ножницы-бумагу». Результат для журналистки оказался неожиданным...
.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!— ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2017
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Источник — Sport.ua
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