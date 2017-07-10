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Погба столкнул журналистку в бассейн

Погба и Лукаку пошутили над представительницей СМИ

  • 10.07.2017 11:47
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Журналистка ESPN Алексис Нуньес брала интервью у новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба предложил сыграть даме в «камень-ножницы-бумагу». Результат для журналистки оказался неожиданным...
 

 

Источник — Sport.ua

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