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Карпаты — АЕК — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча «Карпаты» - АЕК

  • 10.07.2017 11:08
  • 176 просмотров
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В товарищеском поединке между львовскими «Карпатами» и афинским АЕКом команды сыграли вничью (1:1):

Источник — Sport.ua

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