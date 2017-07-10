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Динамо Киев — Спарта Прага — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча «Динамо Киев» - «Спарта Прага»

  • 10.07.2017 11:10
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Метки
ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Спарта Прага»
© ФК Динамо Киев. «Динамо Киев» - «Спарта Прага»

В товарищеском поединке между киевским «Динамо» и пражской «Спартой» крупную победу одержала украинская команда (4:1):

Источник — Sport.ua

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