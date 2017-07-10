Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Проиграли по делу»

Главный тренер «Днепра» Александр Поклонский прокомментировал вылет своей команды из Кубка Украины от аматорского коллектива.

«Скажу честно, проиграли по делу. Соперник — опытная команда, мы же еще молоды. Мы не можем за счет класса обыгрывать такие команды, а в борьбе мы уступали. Держались и бились, сколько могли, но не хватило физически, потому что в команде очень молодые ребята. Мы хотели, но пока еще не можем».