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Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Проиграли по делу»

Тренер «Днепра» - о вылете из Кубка Украины

  • 10.07.2017 10:52
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fcdnipro.ua
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Главный тренер «Днепра» Александр Поклонский прокомментировал вылет своей команды из Кубка Украины от аматорского коллектива.

«Скажу честно, проиграли по делу. Соперник — опытная команда, мы же еще молоды. Мы не можем за счет класса обыгрывать такие команды, а в борьбе мы уступали. Держались и бились, сколько могли, но не хватило физически, потому что в команде очень молодые ребята. Мы хотели, но пока еще не можем».

Источник — ФК Днепр

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