Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПАЛКИН: «Работу УПЛ необходимо привести к европейским стандартам»

Генеральный директор «Шахтера» - о проблемах Премьер-лиги

  • 10.07.2017 10:15
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ПАЛКИН: «Работу УПЛ необходимо привести к европейским стандартам»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о необходимости перезагрузки такой организации, как Премьер-лига, и затронул набившую оскомину тему отсутствия единого телепула.

— Премьер-лига теряет спонсора в лице букмекерской конторы, а это 23 миллиона гривен в год. Единого пула не будет, то есть не будет достаточного заработка по телевидению. Каково ваше видение будущего Премьер-лиги как организации, особенно если учесть, что через год предусмотрена структурная реформа профессионального футбола, в частности, объединение элитного дивизиона и первой лиги под одной крышей?
— Вы знаете, я уверен в одном: организация под названием Премьер-лига нам нужна. Необходимо всё же держать особняком те клубы, которые играют в Премьер-лиге. Это своего рода VIP-клубы, достигшие серьезных успехов не только на спортивной арене. Поэтому считаю, что должна быть организация со своим менеджментом, руководством и принятием решений.

Другое дело, каким образом она управляется и как достигаются поставленные цели и задачи. Отмечу, что решение по выбору последнего участника Премьер-лиги оставило не очень хороший осадок, поскольку мы пришли на заседание и не понимали, какие вообще задачи стоят перед Премьер-лигой. Самое интересное: Премьер-лига не пыталась выполнять какие-то действия. Да, хорошо, подняли вопрос, сезон прошел, проехали и забыли, а что на следующий сезон? Не прозвучало четких задач: сколько хотим заработать, что должны получить. Без этого невозможно оценить деятельность организации, независимо от того, какое название она имеет.

Нужна четкая цель, к которой мы хотим прийти. И тогда по окончании сезона мы сможем сесть и проанализировать, почему к ней не пришли, принять соответствующее решение. А так мы собрались, сели — и что обсуждать, о чем говорить? То есть потеряли еще один сезон, не имея понимания, чего пытались достичь.

Сейчас мы отыграем Суперкубок и фактически сразу направим письмо в Премьер-лигу, чтобы получить объяснение по многим вопросам о целях и задачах, о том же Суперкубке, его бюджете, а также полной детализации доходной и расходной частей Премьер-лиги. То есть нужно приводить работу к европейским стандартам, если хотим чего-то достигнуть.

Я говорю об операционных моментах, а если глобально, то повторю, что Премьер-лига нужна. Только подходы и работа должны быть немного пересмотрены. Когда в Премьер-лигу пришел новый менеджмент, был сделан шаг вперед, произведен определенный тюнинг данной организации. Однако она еще далека от того уровня, к которому мы стремимся.

— У Премьер-лиги до сих пор нет понимания по единому пулу. Какова ваша позиция?
— Печально, что нет понимания. Велось много разговоров на сей счет, и они складываются не в дни или количество встреч, а уже в годы. Все устали об этом говорить, но, к сожалению, ничего не получается. Есть много причин, сейчас нет смысла их обсуждать.

Как мне видится, главным фактором для того, чтобы клубы пришли в Премьер-лигу с желанием вступить в единый пул, является только финансовая сторона — деньги. Если сегодня Премьер-лига выйдет к клубам и скажет: ребята, у нас на столе контракт на десять миллионов долларов, по принципам работы любого клуба мы будем распределять призовые, укажем доход, который вы получите, — то, уверяю вас, знаете, сколько на следующий день было бы людей? Все клубы пришли бы, и слова никто бы не сказал. Как мне кажется, нужно немного поменять принципы и перейти от закулисных действий — встреч с менеджментом, президентами, собственниками, пытаясь договориться, — к большей открытости.

Скажем, есть команда Премьер-лиги — пусть она работает со спонсорами и компаниями, пытается найти на рынке тех, кто на самом деле заинтересован инвестировать в футбол. И когда у нас на руках будет контракт, уверяю вас, все быстро прибегут и будут в едином пуле в одну минуту. То есть нужно поменять принципы, поскольку те, что были до настоящего момента, многие годы просто не работают, — цитирует Палкина журнал «Футбол».

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.