ПАЛКИН: «Работу УПЛ необходимо привести к европейским стандартам»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о необходимости перезагрузки такой организации, как Премьер-лига, и затронул набившую оскомину тему отсутствия единого телепула.



— Премьер-лига теряет спонсора в лице букмекерской конторы, а это 23 миллиона гривен в год. Единого пула не будет, то есть не будет достаточного заработка по телевидению. Каково ваше видение будущего Премьер-лиги как организации, особенно если учесть, что через год предусмотрена структурная реформа профессионального футбола, в частности, объединение элитного дивизиона и первой лиги под одной крышей?

— Вы знаете, я уверен в одном: организация под названием Премьер-лига нам нужна. Необходимо всё же держать особняком те клубы, которые играют в Премьер-лиге. Это своего рода VIP-клубы, достигшие серьезных успехов не только на спортивной арене. Поэтому считаю, что должна быть организация со своим менеджментом, руководством и принятием решений.



Другое дело, каким образом она управляется и как достигаются поставленные цели и задачи. Отмечу, что решение по выбору последнего участника Премьер-лиги оставило не очень хороший осадок, поскольку мы пришли на заседание и не понимали, какие вообще задачи стоят перед Премьер-лигой. Самое интересное: Премьер-лига не пыталась выполнять какие-то действия. Да, хорошо, подняли вопрос, сезон прошел, проехали и забыли, а что на следующий сезон? Не прозвучало четких задач: сколько хотим заработать, что должны получить. Без этого невозможно оценить деятельность организации, независимо от того, какое название она имеет.



Нужна четкая цель, к которой мы хотим прийти. И тогда по окончании сезона мы сможем сесть и проанализировать, почему к ней не пришли, принять соответствующее решение. А так мы собрались, сели — и что обсуждать, о чем говорить? То есть потеряли еще один сезон, не имея понимания, чего пытались достичь.



Сейчас мы отыграем Суперкубок и фактически сразу направим письмо в Премьер-лигу, чтобы получить объяснение по многим вопросам о целях и задачах, о том же Суперкубке, его бюджете, а также полной детализации доходной и расходной частей Премьер-лиги. То есть нужно приводить работу к европейским стандартам, если хотим чего-то достигнуть.



Я говорю об операционных моментах, а если глобально, то повторю, что Премьер-лига нужна. Только подходы и работа должны быть немного пересмотрены. Когда в Премьер-лигу пришел новый менеджмент, был сделан шаг вперед, произведен определенный тюнинг данной организации. Однако она еще далека от того уровня, к которому мы стремимся.



— У Премьер-лиги до сих пор нет понимания по единому пулу. Какова ваша позиция?

— Печально, что нет понимания. Велось много разговоров на сей счет, и они складываются не в дни или количество встреч, а уже в годы. Все устали об этом говорить, но, к сожалению, ничего не получается. Есть много причин, сейчас нет смысла их обсуждать.



Как мне видится, главным фактором для того, чтобы клубы пришли в Премьер-лигу с желанием вступить в единый пул, является только финансовая сторона — деньги. Если сегодня Премьер-лига выйдет к клубам и скажет: ребята, у нас на столе контракт на десять миллионов долларов, по принципам работы любого клуба мы будем распределять призовые, укажем доход, который вы получите, — то, уверяю вас, знаете, сколько на следующий день было бы людей? Все клубы пришли бы, и слова никто бы не сказал. Как мне кажется, нужно немного поменять принципы и перейти от закулисных действий — встреч с менеджментом, президентами, собственниками, пытаясь договориться, — к большей открытости.



Скажем, есть команда Премьер-лиги — пусть она работает со спонсорами и компаниями, пытается найти на рынке тех, кто на самом деле заинтересован инвестировать в футбол. И когда у нас на руках будет контракт, уверяю вас, все быстро прибегут и будут в едином пуле в одну минуту. То есть нужно поменять принципы, поскольку те, что были до настоящего момента, многие годы просто не работают, — цитирует Палкина журнал «Футбол».