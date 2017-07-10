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ОФИЦИАЛЬНО: Владислав ОГИРЯ – игрок Иртыша

Украинский полузащитник продолжит карьеру в Казахстане

  • 10.07.2017 09:58
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Метки
ФК Иртыш
© ФК Иртыш

Сегодня футбольный клуб «Иртыш» заключил контракт с украинским полузащитником Владиславом Огиря. 27-летний игрок будет выступать в команде под 94-м номером.

Огиря родился 3 апреля 1990 года в украинском городе Горское Ворошиловградской области. Основная позиция – опорный полузащитник.

Ранее выступал исключительно на родине: за «Зарю» , «Арсенал», «Олимпик» и «Александрию».

Владислав Леонидович Огиря
Дата рождения: 3 апреля 1990
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Украина
Рост: 175 см.
Вес: 64 кг.

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