ОФИЦИАЛЬНО: Владислав ОГИРЯ – игрок Иртыша

Сегодня футбольный клуб «Иртыш» заключил контракт с украинским полузащитником Владиславом Огиря. 27-летний игрок будет выступать в команде под 94-м номером.
Огиря родился 3 апреля 1990 года в украинском городе Горское Ворошиловградской области. Основная позиция – опорный полузащитник.
Ранее выступал исключительно на родине: за «Зарю» , «Арсенал», «Олимпик» и «Александрию».
Владислав Леонидович Огиря
Дата рождения: 3 апреля 1990
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Украина
Рост: 175 см.
Вес: 64 кг.
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