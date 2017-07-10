В конце матча предварительного раунда Кубка Украины «Демня» - «Днепр» случилась потасовка между местными стюардами и выездными фанами.
Матч проходил в Демне, селе в Николаевском районе Львовской области.
«Днепр» проиграл «Демне» 1:2 в дополнительное время.
Видео - UA-Футбол
Источник — Sport.ua
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Пугает то, что ЭТО может добраться и до высшего дивизиона. Хотя, чего греха таить, ОНО там уже есть.
Нобелевский комитет бросило в дрожь от нового соискателя
думал, что набеги на болельщиков аматоров из 15-тысячного райцентра - это предел
ан-нет, оказывается можно еще устроить драку в селе, все население которого можно уместить на один сектор стадиона
хорошо хоть местные службы, в отличие от столичных, похоже, сработали нормально
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