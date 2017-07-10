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Фанаты Днепра устроили потасовку со стюардами в Демне

Ультрас «Днепра» пошли по стопам фанатов «Металлиста 1925», подравшись с аматорами

  • 10.07.2017 11:53
  • 1774 просмотров
  • 7 комментария
Метки
fcdnipro.ua
© fcdnipro.ua

В конце матча предварительного раунда Кубка Украины «Демня» - «Днепр» случилась потасовка между местными стюардами и выездными фанами.

Матч проходил в Демне, селе в Николаевском районе Львовской области.

«Днепр» проиграл «Демне» 1:2 в дополнительное время.

Видео - UA-Футбол

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 10.07.2017 11:59
    +6
    "Молодцы". Главное себя показать. А футбол им не нужен...
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    zhevaua
      zhevaua, 10.07.2017 12:00
    +12
    Тут хоть правильно отреагировали. Наиболее буйных повязали. Минимум админштраф или 15 суток. Животных надо изолировать от людей!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 10.07.2017 12:03
    +3
    Еще одно быд.. !
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 10.07.2017 12:15
    +2
    Отличные кадры для АТО, а то вот некуда парням энергию девать
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    Aratt
      Aratt, 10.07.2017 12:34
    0
    От безысходности происходящего (вчера рвали Наполи, сегодня аматорам влетают) у парней зубы скрипят и кулаки чешутся, в итоге - вылазит наружу их естество, подогретое пинтой алкоголя либе дозой наркоты.
    Пугает то, что ЭТО может добраться и до высшего дивизиона. Хотя, чего греха таить, ОНО там уже есть.
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    Мугунот
    online
      Мугунот, 10.07.2017 13:09
    0
    очередное дно пробито!
    Нобелевский комитет бросило в дрожь от нового соискателя
    думал, что набеги на болельщиков аматоров из 15-тысячного райцентра - это предел
    ан-нет, оказывается можно еще устроить драку в селе, все население которого можно уместить на один сектор стадиона
    хорошо хоть местные службы, в отличие от столичных, похоже, сработали нормально
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    Hards00
    online
      Hards00, 10.07.2017 13:15
    0
    Нахера взагалі долбойобів пускати на матчі
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