Тоттенхэм опроверг слухи о переговорах с Цукербергом

«Тоттенхэм» опроверг слухи о том, что клуб может быть продан владельцу Фейсбука Марку Цукербургу. Накануне издание The Sunday Times сообщило, что инвестиционная компания из Америки Iconiq Capital, заручившись финансовой поддержкой Цукерберга, выразила желание приобрести «шпор» за 1 миллиард фунтов.

Очевидно, что «Тоттенхэм» должен быть открыт к инвестициям, поскольку клуб несет большие расходы по строительству нового 61-тысячного стадиона на месте «Уайт Харт Лэйн».

Однако «шпоры» поспешили сделать официальное заявление, опровергнув какие-либо переговоры о продаже клуба. Также «Тоттенхэм» напомнил, о заключенной 31 мая сделке с консорциумом банков, благодаря чему клуб гарантировал себе стабильное финансирование столь затратного проекта.