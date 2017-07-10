Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Наверное, сейчас играем больше вперед»

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко подвел итоги проведенного в Австрии предсезонного сбора своей команды.



— Андрей, какие впечатления от первого тренировочного сбора под руководством нового тренера, Александра Хацкевича?

— Конечно, было интересно, что хочет видеть новый тренерский штаб, какие требования к нам будут предъявлять, и мы работали с огромным интересом, огромным желанием. Все хотели доказать, что достойны места в основном составе в таком клубе. Я считаю, что сборы прошли плодотворно, и надеюсь, что тот объем работы, которые мы выполнили, поможет нам для достижения хорошего результата в сезоне.



— Разгромная победа над «Спартой» стала хорошим итогом этого сбора?

— Конечно, результат важен, но я думаю, что в первую очередь нужно смотреть на качество игры. Побеждать всегда приятно, и мы едем домой с хорошим настроением и в хорошем настроении готовимся к матчу за Суперкубок.



— Как изменились твои функции на поле, ведь в концовке прошлого сезона ты действовал ближе к центру?

— Да, мои функции на поле немного поменялись, но не особо, поэтому ничего сложного для меня в этом нет.



— Тяжело ли было с первых матчей переходить на новую тактическую расстановку, как быстро команда адаптируется к новой игровой схеме?

— Не могу сказать, что мне было тяжело, просто несколько функций отличаются от того, что требовал Сергей Станиславович. Сейчас все стало немного по-другому. Но за счет тренировок постепенно перестраиваешься, поэтому сейчас уже никаких проблем нет.



— Главная тенденция — это отказ от контроля мяча в пользу быстрых атак?

— Да, наверное, теперь больше играем вперед. Конечно, в каждой схеме есть как свои плюсы, так и минусы. Самое главное, чтобы та работа, которую мы проделали, принесла нам пользу в чемпионате. Судить о нашей подготовке, оценивать ее будем по результатам в чемпионате и Лиге чемпионов.



— Александр Хацкевич признался, что команда хорошо бежит, играет на атаку, но в игре в обороне пока все не так гладко. С чем это связано?

— Думаю, нужно учитывать, что все игроки находятся под нагрузками. Это не секрет, все футболисты знают, что, когда ты с мячом, вперед ты всегда бежишь, а для того чтобы вернуться назад может не хватить сил. Наверное, в этом и кроется проблема, причина того, что мы пропускали контратаки и пропускали мячи.



— Возвращение Мбокани в «Динамо» — это усиление сродни новому трансферу?

— Понятное дело, что Мбокани — хороший игрок, хороший нападающий. Я думаю, что он будет играть еще сильнее.



— За эти шесть контрольных матчей команда набрала игровой тонус? Беговой работы хватило на всех?

— Да, бегали, действительно, не могу сказать, что много, но прилично. Я думаю, что это должно нам помочь.