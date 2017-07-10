ХАЦКЕВИЧ: «Разборы показывают хорошее функциональное состояние»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги состоявшегося вчера контрольного матча против пражской «Спарты» (4:1).



— К этому сопернику мы целенаправленно не готовились и не просматривали его. У ребят утром даже не было разминки — дали им больше отдыха. Возможно, это сказалось во втором тайме и в плане движения, и в плане организации игры. В первом тайме мы немного не разобрались, как нам нужно встречать соперников, и кто это должен делать. Но уже минуты с 25-30-й начали лучше справляться и отодвинули игру от наших ворот. Ну а во втором тайме имели полное преимущество как во владении мячом, так и в создании голевых моментов. Так что сбор закончили на позитиве.



— Все ли получилось сделать из того, что вы задумывали?

— В игре в обороне должна быть надежность — это в первую очередь. Все строится от своих ворот. Вперед ребята хорошо бегут, но нужно еще быстрее перестраиваться из атаки в оборону. А в целом, понимание того футбола, которого нужно, у команды уже присутствует.



— На какой стадии физическая готовность футболистов?

— У нас еще есть время более целенаправленно готовиться к играм и подводить футболистов к ним в оптимальной готовности. Когда тяжело, нужно работать через не могу. Разборы игр показывают достаточно хорошее функциональное состояние команды.



— Нужно ли вам кадровое усиление команды?

— Я уже говорил, что у нас проходит медосмотр защитник молодежной сборной Польши. Мы также видим, какие позиции нужно если не усилить, то создать конкуренцию.



— В первом тайме вы много подсказывали Морозюку. Николай ошибался из-за усталости?

— Конечно, все-таки, уже конец сбора, ребята устали как физически, так и психологически. Возможно, Коля где-то не успевал или не правильно располагался — это мы детально посмотрим во время разбора игры.



— Прокомментируйте позицию Гармаша. Можно ли его назвать форвардом?

— При обороне у него есть определенные задания. А то, что при розыгрыше нашего мяча он очень сильно опускался на нашу половину поля, мы укажем на это.



— Насколько вам понравился Мбокани?

— Форвард должен быть заряжен. Он свою работу сделал, и у него еще были моменты. Самое главное, что он много цепляется за верховые мячи и работает на команду, а внизу на нем много фолов. Плюс он забивает.



— Матч был товарищеским, но показалось, игра была достаточно жесткой...

— Просто никто не хотел уступать. Все было в рамках правил, без ударов изподтишка или в лицо.



— Ярмоленко решили поберечь?

— Андрей проделал большой объем работы, плюс пошла более контактная борьба, и я посчитал, что он получил достаточно игрового времени.



— Можно ли сказать, что таким же составом «Динамо» будет играть на Суперкубок?

— Нет, мы смотрим сочетания. Процентов на 80 мы определились по позициям, также у нас еще может быть усиление, а конкретный состав будем знать уже перед матчем.