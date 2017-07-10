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ХАЦКЕВИЧ: «Разборы показывают хорошее функциональное состояние»

Главный тренер «Динамо» - подвел итог австрийского сбора

  • 10.07.2017 08:36
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги состоявшегося вчера контрольного матча против пражской «Спарты» (4:1).

— К этому сопернику мы целенаправленно не готовились и не просматривали его. У ребят утром даже не было разминки — дали им больше отдыха. Возможно, это сказалось во втором тайме и в плане движения, и в плане организации игры. В первом тайме мы немного не разобрались, как нам нужно встречать соперников, и кто это должен делать. Но уже минуты с 25-30-й начали лучше справляться и отодвинули игру от наших ворот. Ну а во втором тайме имели полное преимущество как во владении мячом, так и в создании голевых моментов. Так что сбор закончили на позитиве.

— Все ли получилось сделать из того, что вы задумывали?
— В игре в обороне должна быть надежность — это в первую очередь. Все строится от своих ворот. Вперед ребята хорошо бегут, но нужно еще быстрее перестраиваться из атаки в оборону. А в целом, понимание того футбола, которого нужно, у команды уже присутствует.

— На какой стадии физическая готовность футболистов?
— У нас еще есть время более целенаправленно готовиться к играм и подводить футболистов к ним в оптимальной готовности. Когда тяжело, нужно работать через не могу. Разборы игр показывают достаточно хорошее функциональное состояние команды.

— Нужно ли вам кадровое усиление команды?
— Я уже говорил, что у нас проходит медосмотр защитник молодежной сборной Польши. Мы также видим, какие позиции нужно если не усилить, то создать конкуренцию.

— В первом тайме вы много подсказывали Морозюку. Николай ошибался из-за усталости?
— Конечно, все-таки, уже конец сбора, ребята устали как физически, так и психологически. Возможно, Коля где-то не успевал или не правильно располагался — это мы детально посмотрим во время разбора игры.

— Прокомментируйте позицию Гармаша. Можно ли его назвать форвардом?
— При обороне у него есть определенные задания. А то, что при розыгрыше нашего мяча он очень сильно опускался на нашу половину поля, мы укажем на это.

— Насколько вам понравился Мбокани?
— Форвард должен быть заряжен. Он свою работу сделал, и у него еще были моменты. Самое главное, что он много цепляется за верховые мячи и работает на команду, а внизу на нем много фолов. Плюс он забивает.

— Матч был товарищеским, но показалось, игра была достаточно жесткой...
— Просто никто не хотел уступать. Все было в рамках правил, без ударов изподтишка или в лицо.

— Ярмоленко решили поберечь?
— Андрей проделал большой объем работы, плюс пошла более контактная борьба, и я посчитал, что он получил достаточно игрового времени.

— Можно ли сказать, что таким же составом «Динамо» будет играть на Суперкубок?
— Нет, мы смотрим сочетания. Процентов на 80 мы определились по позициям, также у нас еще может быть усиление, а конкретный состав будем знать уже перед матчем.

Источник — ФК Динамо Киев

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