Александр СЕВИДОВ: «Чурко получил травму колена»

ФК «Мариуполь» в контрольной игре переиграл «Черноморец» - 3:1. После игры наставник приазовцев Александр Севидов дал следующий комментарий:

- Я в принципе не люблю проводить контрольные игры в последний день сборов, так как очень тяжело ребят психологически настроить. Но так получилось, что в Киеве мы сыграли со всеми возможными соперниками, поэтому, когда выпала возможность сыграть с «Черноморцем», мы согласились.

Первый тайм получился тяжелым. Чувствовалось, что ребята где-то были чересчур самоуверенными, плюс психологическая усталость от сбора. Второй тайм мы провели лучше. Не могу сказать, что мы полностью переиграли «Черноморец», но создали достаточное количество моментов для победы. И хоть второй мяч мы забили после ошибки вратаря, победа есть победа.

Проделанной работой доволен. Что касается рисунка игры, то нам очень хочется, чтобы Сергей Болбат побыстрее влился в командную игру. Сергею, как и Мищенко, как и Белому, очень тяжело без игровой практики. Порадовал в первом тайме Виценец, который очень давно не играл.

- В первом тайме попросил замену Вячеслав Чурко. Что с ним?

- К сожалению, Слава, набравший хорошую форму, получил травму колена. Сейчас Чурко поедет в Киев на обследование. Будем надеяться, что травма окажется несерьезной. Будем решать проблемы уже по ходу чемпионата.