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ТМ. Мариуполь уверенно обыграл Черноморец

На три гола гостей хозяева ответили всего одним точным ударом

  • 09.07.2017 20:08
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Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Товарищеский матч

«Черноморец» — ФК «Мариуполь» — 1:3
Голы: Ковалец, 32 — Кисиль, 52, Мищенко, 75, Горбунов, 83

«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Каплиенко, два футболиста на просмотре, Ковалец (капитан), футболист на просмотре (футболист на просмотре, 61), Татарков (футболист на просмотре, 61), Третьяков, Мусолитин (Мурашов, 68), Хобленко (футболист на просмотре, 42).
ФК «Мариуполь»: Худжамов (капитан), Кирюханцев (Тищенко, 57), С. Яворский, Вакуленко, Неплях (Эрикс, 85), Виценец (Белый, 46), Рудыка (Новотрясов, 80), Кисиль (Мищенко, 60), Чурко (Болбат, 38), Кожанов, Фомин (Горбунов, 73).
Предупреждены: Хобленко (17) — Неплях (15), Рудыка (56), С. Яворский (66).
Удален (с правом замены): Хобленко (41, второе предупреждение).

Не реализовал пенальти: Ковалец (79, перекладина)

Источник — ФК Черноморец

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