Игорь ОЩИПКО: «Если оставаться в Украине, то только во Львове»

Украинский защитник Игорь Ощипко рассказал, почему ушел из «Ботева», и поделился дальнейшими планами в карьере.

— Игорь, в какой команде тебя можно будет увидеть в новом сезоне?

— Из-за того, что у меня родилась дочь, я, по сути, выпал на один год. Сейчас я тренируюсь с ФК Львов, который в предстоящем сезоне возьмет старт во второй лиге. Если за время до начала официальных матчей не поступит достойного предложения, то останусь, как говорится, дома.

— Есть ли какие-то определенные направления в поисках нового клуба?

— Если оставаться в Украине, то только во Львове, поближе к семье.

— Ты сказал о пропущенном годе в карьере…

— Когда летом прошлого года у меня должна была появиться на свет дочка, я попросил Николая Костова, возглавлявшего Ботев, чтобы клуб сделал визу для супруги, чтобы она рожала в Болгарии. Однако что-то не сложилось, поэтому пришлось разорвать контракт и уехать домой. Хотя в Ботеве все было на высшем уровне, тренер мне доверял. Но семья для меня превыше всего, тем более что это мой первый ребенок…

— После ухода из Карпат в 2013 году тебе как-то не удается задержаться в какой-то команде на длительное время.

— В австрийском Штурме я бы остался, но после двух лет лечения сложно было выдержать конкуренцию, поэтому я и провел за него мало игр. Тем более что там началась смена поколений, и акцент стали делать на молодежи. В молдавскую Зарю я изначально шел на полгода, а об истории с Ботевом я уже сказал.

— Когда в Карпатах начались финансовые проблемы, ты был одним из тех футболистов, которые отказались идти на снижение зарплаты?

— Если честно, то не хочется снова обсуждать эту тему. Меня всегда журналисты об этом спрашивают, устал отвечать, нет желания.

— Но, в общем-то, в Карпатах у тебя был наилучший период в карьере?

— До сегодняшнего дня — безусловно. Кто знает, может, он таким и останется, не хочу загадывать. Но я благодарен тем людям, с которыми мне довелось пройти определенный отрезок на жизненном и футбольном пути.