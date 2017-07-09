Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь ОЩИПКО: «Если оставаться в Украине, то только во Львове»

Украинский футболист поделился планами на будущее

  • 09.07.2017 19:35
  • 445 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Игорь Ощипко
© ФК Карпаты. Игорь Ощипко

Украинский защитник Игорь Ощипко рассказал, почему ушел из «Ботева», и поделился дальнейшими планами в карьере.

— Игорь, в какой команде тебя можно будет увидеть в новом сезоне?
— Из-за того, что у меня родилась дочь, я, по сути, выпал на один год. Сейчас я тренируюсь с ФК Львов, который в предстоящем сезоне возьмет старт во второй лиге. Если за время до начала официальных матчей не поступит достойного предложения, то останусь, как говорится, дома.

— Есть ли какие-то определенные направления в поисках нового клуба?
— Если оставаться в Украине, то только во Львове, поближе к семье.

— Ты сказал о пропущенном годе в карьере…
— Когда летом прошлого года у меня должна была появиться на свет дочка, я попросил Николая Костова, возглавлявшего Ботев, чтобы клуб сделал визу для супруги, чтобы она рожала в Болгарии. Однако что-то не сложилось, поэтому пришлось разорвать контракт и уехать домой. Хотя в Ботеве все было на высшем уровне, тренер мне доверял. Но семья для меня превыше всего, тем более что это мой первый ребенок…

— После ухода из Карпат в 2013 году тебе как-то не удается задержаться в какой-то команде на длительное время.
— В австрийском Штурме я бы остался, но после двух лет лечения сложно было выдержать конкуренцию, поэтому я и провел за него мало игр. Тем более что там началась смена поколений, и акцент стали делать на молодежи. В молдавскую Зарю я изначально шел на полгода, а об истории с Ботевом я уже сказал.      

— Когда в Карпатах начались финансовые проблемы, ты был одним из тех футболистов, которые отказались идти на снижение зарплаты?  
— Если честно, то не хочется снова обсуждать эту тему. Меня всегда журналисты об этом спрашивают, устал отвечать, нет желания.

— Но, в общем-то, в Карпатах у тебя был наилучший период в карьере?
— До сегодняшнего дня — безусловно. Кто знает, может, он таким и останется, не хочу загадывать. Но я благодарен тем людям, с которыми мне довелось пройти определенный отрезок на жизненном и футбольном пути.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.