ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Рюдигер – игрок Челси

ФК «Челси» объявил о том, что в воскресенье 9-го июля состоялся переход Антонио Рюдигера из «Ромы». 24-летний футболист подписал пятилетний контракт и получил футболку с номером 2.

Защитник сказал: «Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой огромный клуб».

«Я с нетерпением жду, когда встречусь с товарищами по команде, и я горд, что официально стал игроком «Челси»».

Технический директор Майкл Эменало заметил: «Мы крайне рады, что смогли приобрести игрока, который уже доказал свой уровень и продемонстрировал свой класс, и он несомненно усилит нашу оборону».

«Антонио еще молод, но у него есть опыт выступлений за клуб на высшем уровне и за сборную своей страны; он также обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в АПЛ. Мы уже какое-то время следили за ним, и мы уверены, что он отлично впишется в состав».