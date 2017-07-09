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ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Рюдигер – игрок Челси

Футболист подписал пятилетний контракт с лондонским клубом

  • 09.07.2017 18:46
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ФК Челси. Антонио Рюдигер (слева)
© ФК Челси. Антонио Рюдигер (слева)

ФК «Челси» объявил о том, что в воскресенье 9-го июля состоялся переход Антонио Рюдигера из «Ромы». 24-летний футболист подписал пятилетний контракт и получил футболку с номером 2.

Защитник сказал: «Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой огромный клуб».

«Я с нетерпением жду, когда встречусь с товарищами по команде, и я горд, что официально стал игроком «Челси»».

Технический директор Майкл Эменало заметил: «Мы крайне рады, что смогли приобрести игрока, который уже доказал свой уровень и продемонстрировал свой класс, и он несомненно усилит нашу оборону».

«Антонио еще молод, но у него есть опыт выступлений за клуб на высшем уровне и за сборную своей страны; он также обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в АПЛ. Мы уже какое-то время следили за ним, и мы уверены, что он отлично впишется в состав».

Источник — ФК Челси

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