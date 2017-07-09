Динамо в последнем спарринге на австрийском сборе разгромило Спарту

Поединок против пражской «Спарты» стал последним спаррингом для динамовцев в программе подготовки к новому сезону, который стартует уже в следующую субботу.
Встречу активнее начали подопечные Андреа Страмаччони, но первая акцентированная атака «Динамо» стала результативной. После навеса с углового защитник «Спарты» выбил мяч к границам штрафной, а Ярмоленко точно пробил в нижний угол. Впрочем, в роли догоняющих чехи пребывали недолго. Завладев территориальным преимуществом, «Спарта» довольно быстро сумела отыграться: Мартин Фрыдек ударом метров с 30-ти застал врасплох Артура Рудько.
В дальнейшем на поле небольшим преимуществом владело «Динамо», что, правда, не приводило к реальным угрозам у ворот Томаша Кубека. Едва не изменился счет после штрафного в исполнении Морозюка, когда полузащитник техничным ударом попал в перекладину. И все же, на перерыв киевляне ушли с преимуществом в счете: навес того же Морозюка точным ударом головой замкнул Цыганков.
Второй тайм начался по схожему с первым сценарию. Чехи пошли в наступление, а забили подопечные Александра Хацкевича. Ворвавшийся справа в штрафную «Спарты» Ярмоленко отпасовал на Гармаша, который мощно пробил под перекладину.
Добившись комфортного преимущества, динамовцы решили несколько сбить темп матча. Пражские футболисты предприняли несколько неудачных попыток подобраться к воротам Рудько, после чего игра сконцентрировалась в центре поля. Было видно, что киевляне подустали, но индивидуальное мастерство Ярмоленко с Мбокани стало залогом еще одного взятия ворот. Украинец сделал проникающую передачу в штрафную, а конголезец технично переиграл голкипера.
Завтра динамовцы возвращаются в Киев, где продолжат готовиться к противостоянию с «Шахтером» в Cуперкубке.
«Динамо» - «Спарта» - 4:1 (1:1)
Андрей Ярмоленко, 5, Виктор Цыганков, 32, Денис Гармаш, 51, Дьемерси Мбокани, 70 - Мартин Фрыдек, 12
«Динамо»: Артур Рудько, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Андрей Ярмоленко (Богдан Михайличенко, '83), Виталий Буяльский (Никита Корзун, '69), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, '62), Дьемерси Мбокани, Денис Гармаш (Жуниор Мораес, '77)
«Спарта» (стартовый состав): Томаш Кубек, Вячеслав Караваев, Лукаш Штенина, Мартин Фрыдек, Михал Кадлец, Лукаш Ваха, Лукаш Маречек, Михал Сачек, Срдан Плавшич, Давид Лафата, Йозеф Шурал
Денис Гармаш, 41. Виталий Буяльский, 66.
Удары (в створ): 7 (4) - 6 (2)
Угловые: 2 - 3
Оффсайды: 4 - 1
ДИНАМО - СПАРТА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ахахах))) Где вы, а где ШД! Во сне разве что сможете прибить. Напомню, пока Фонсека не поставил ШД-2, флагман украинского футбола выносил Динаму невесть сколько раз подряд. Часто разгромно. Нет мяч круглый и шансы против ШД есть у любой команды, но чтобы "кротов прибивать" Динамо не доросло
Хороший матч получился. Теперь так же кротов прибить 15-го!
ахахах))) Где вы, а где ШД! Во сне разве что сможете прибить. Напомню, пока Фонсека не поставил ШД-2, флагман украинского футбола выносил Динаму невесть сколько раз подряд. Часто разгромно. Нет мяч круглый и шансы против ШД есть у любой команды, но чтобы "кротов прибивать" Динамо не доросло
Там же где были вы во время СССР и 2 года последние подряд в ЛЧ когда вас Бавария драла во все щели.
Юра Бойко, 09.07.2017 20:56 Хороший матч получился. Теперь так же кротов прибить 15-го! ахахах))) Где вы, а где ШД! Во сне разве что сможете прибить. Напомню, пока Фонсека не поставил ШД-2, флагман украинского футбола выносил Динаму невесть сколько раз подряд. Часто разгромно. Нет мяч круглый и шансы против ШД есть у любой команды, но чтобы "кротов прибивать" Динамо не доросло
Там же где были вы во время СССР и 2 года последние подряд в ЛЧ когда вас Бавария драла во все щели.
Юра Бойко, 09.07.2017 20:56 Хороший матч получился. Теперь так же кротов прибить 15-го! ахахах))) Где вы, а где ШД! Во сне разве что сможете прибить. Напомню, пока Фонсека не поставил ШД-2, флагман украинского футбола выносил Динаму невесть сколько раз подряд. Часто разгромно. Нет мяч круглый и шансы против ШД есть у любой команды, но чтобы "кротов прибивать" Динамо не доросло
Там же где были вы во время СССР и 2 года последние подряд в ЛЧ когда вас Бавария драла во все щели.
Во времена СССР))) Ахаха))) Заявление из серии "деды воевали"
З пенальті навіть так не пропускають.
А в цілому останні ігри Динамо вселяють надію.
Склалось враження, що команда біжить, а не стоїть, грають з натхненням.
З пенальті навіть так не пропускають.
А в цілому останні ігри Динамо вселяють надію.
Склалось враження, що команда біжить, а не стоїть, грають з натхненням.
А ты видел эти голы? После таких ударов там должно стоять два мега-вратаря, чтобы поймать хоть один.
Сейчас конечно ждем игры Шахтера с Динамо, а то уже кротовня все интернет-ресурсы закакала, как Шахтер будет рвать Динамо, ну минимум 20:0
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.