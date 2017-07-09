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Травма Бернарда оказалась несерьезной

Футболист «Шахтера» сможет принять участие в матче за Суперкубок Украины

  • 09.07.2017 18:19
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Icon Sport. Бернард
© Icon Sport. Бернард

Повреждение 24-летнего хавбека «Шахтера» Бернарда, которое тот получил в товарищеском матче против «Шарлеруа», оказалось несерьезным.

Футболист получил ушиб мышцы и на 71-й минуте встречи был заменен на Дентиньо.

Бернард успеет восстановиться к поединку за Суперкубок Украины. 15-го июля «горняки» встретятся с киевским «Динамо».

Источник — ТК Футбол

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