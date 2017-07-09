Травма Бернарда оказалась несерьезной

Повреждение 24-летнего хавбека «Шахтера» Бернарда, которое тот получил в товарищеском матче против «Шарлеруа», оказалось несерьезным.
Футболист получил ушиб мышцы и на 71-й минуте встречи был заменен на Дентиньо.
Бернард успеет восстановиться к поединку за Суперкубок Украины. 15-го июля «горняки» встретятся с киевским «Динамо».
Источник — ТК Футбол
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