Травма Бернарда оказалась несерьезной

Повреждение 24-летнего хавбека «Шахтера» Бернарда, которое тот получил в товарищеском матче против «Шарлеруа», оказалось несерьезным.

Футболист получил ушиб мышцы и на 71-й минуте встречи был заменен на Дентиньо.

Бернард успеет восстановиться к поединку за Суперкубок Украины. 15-го июля «горняки» встретятся с киевским «Динамо».