Динамо – Спарта: стартовый состав киевлян

Совсем немного времени остается до заключительного матча киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Австрии. В 19:00 по киевскому времени начнется матч «бело-синих» против пражской «Спарты».
Эта игра состоится в Шваце, на «Зилберштадт-Арене», где украинская команда уже дважды играла за время этого сбора. Утром в день игры динамовцы провели предматчевую тренировку, последнюю на сборе.
Игру против «Спарты» «Динамо» начнет в следующем составе: Рудько – Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш – Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко (к), Цыганков, Буяльский – Мбокани.
Источник — ФК Динамо Киев
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