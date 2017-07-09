Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бельгия? Все решится сегодня-завтра»

Форвард «Шахтера» Филипп Будковский рассказал о своем переезде в Бельгию.

- Решится все сегодня-завтра. Думаю, речь идет об аренде с правом выкупа. Малиновский говорил, что чемпионат Бельгии очень интересный, высокий уровень и много людей на трибунах. Хочется почувствовать себя в европейском чемпионате.