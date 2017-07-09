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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Бельгия? Все решится сегодня-завтра»

Украинский форвард хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате

  • 09.07.2017 17:48
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Форвард «Шахтера» Филипп Будковский рассказал о своем переезде в Бельгию.

- Решится все сегодня-завтра. Думаю, речь идет об аренде с правом выкупа. Малиновский говорил, что чемпионат Бельгии очень интересный, высокий уровень и много людей на трибунах. Хочется почувствовать себя в европейском чемпионате.

Источник — ТК Футбол

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