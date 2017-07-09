Николай МАТВИЕНКО: «Первых футбольных денег хватило на Макдоналдс»

Украинский защитник Николай Матвиенко, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказал о своих первых шагах в футболе.

— В Донецке ты будто оказался на другой футбольной планете?

— Конечно. Сначала, правда, жили в общежитии, но когда попали на новую базу, были в шоке. Все для тебя — только работай и играй.

— Первые футбольные деньги помнишь?

— Стипендия. По-моему, 63 гривны. На Макдональдс хватило (улыбается).

— Своим 96-м годом вы выиграли по Украине все что можно?

— Четыре года — четыре золотых медали (улыбается). Конечно, состав у нас был хороший — Витя Коваленко, Бека Вачиберадзе, Саня Зинченко…

— С какого возраста ты начал играть за сборную Украины?

— С 15-ти лет. Правда, потом выпал из обоймы где-то на полтора года. Уже точно не помню, почему. По-моему, клуб однажды меня не отпустил в сборную из-за травмы, и я, наверное, попал в черный список.

— Вершина твоего юношеского футбола — это 2015 год. Не так ли?

— Да, событий в этом году было достаточно…

Евгений ГРЕСЬ