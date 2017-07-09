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Роналду окончательно решил не покидать Реал

Португальский голеадор остается в мадридском клубе

  • 09.07.2017 15:46
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

32-летний португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что Роналду, недовольный обвинениями в уклонении от уплаты налогов, может этим летом покинуть стан «сливочных» и перейти в другой клуб.

Но после размышлений Роналду проинформировал руководство «Реала» о том, что он хочет остаться в клубе. «Реал» планирует, что Криштиану станет одним из ключевых игроков команды в следующем сезоне.

Источник — As.com

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