Роналду окончательно решил не покидать Реал

32-летний португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить карьеру в мадридском клубе.
Ранее сообщалось, что Роналду, недовольный обвинениями в уклонении от уплаты налогов, может этим летом покинуть стан «сливочных» и перейти в другой клуб.
Но после размышлений Роналду проинформировал руководство «Реала» о том, что он хочет остаться в клубе. «Реал» планирует, что Криштиану станет одним из ключевых игроков команды в следующем сезоне.
Источник — As.com
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