Роналду окончательно решил не покидать Реал

Против Джошуа вряд ли физически потянет. А вот против Паркера, Белью или Хьюи можно выходить в бл...

"Напомним, что мужская сборная Украины в этом году выиграла Евролигу и завоевала право в 201...

Мути, лишнехромосомное. Ну это ты мест не знаешь и тебе как донбассу по тройной цене все. По...

тебе про попа,а ты про попову дочку.Тебе сказали сравни свою вЯликую московию по уровню жизни с Л...

Ты о долгах Раиссы думай. Украинская ГТС основные бабки через 5 лет будет получать не от транзита...

Я не знаю, что завтра будет, сегодня жив, а завтра нет, а ты спрашиваешь за 5 лет. Поживем - увид...

Смотря какая работа. Брали недавно зам дира, нужен был опыт работы по сфере 10-15 лет, руководящи...