Давид ХОЧОЛАВА: «Шахтер готов к Суперкубку Украины»

Новичок донецкого «Шахтера» Давид Хочолава рассказал о сборах «горняков» в Германии.
- Все прошло хорошо. Думаю, мы нормально подготовились – в первую очередь, к Суперкубку Украины. Игра будет вот уже через шесть дней – думаю, мы подготовились к ней и физически, и тактически. Посмотрим уже в игре, что будет.
Источник — ТК Футбол
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