Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Уэйн Руни – игрок Эвертона

Футболист подписал двухлетний контракт с ливерпульским клубом

  • 09.07.2017 15:31
  • 835 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Эвертон. Уэйн Руни
© ФК Эвертон. Уэйн Руни

Английский «Эвертон» подтвердил трансфер 31-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

Контракт с футболистом рассчитан на два года. Сумма сделки не разглашается.

Руни выступал за молодежные команды «Эвертона» с 1995-го по 2002-й годы. С 2002-го по 2004-й Уэйн играл за основной состав «ирисок», после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Руни провел за «МЮ» 39 матчей во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 10 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €15 миллионов.

Источник — ФК Эвертон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ne_zidan
    online
      ne_zidan, 09.07.2017 15:49
    +2
    Мужик ещё наделает шороху............
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.