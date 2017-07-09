ОФИЦИАЛЬНО: Уэйн Руни – игрок Эвертона

Английский «Эвертон» подтвердил трансфер 31-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
Контракт с футболистом рассчитан на два года. Сумма сделки не разглашается.
Руни выступал за молодежные команды «Эвертона» с 1995-го по 2002-й годы. С 2002-го по 2004-й Уэйн играл за основной состав «ирисок», после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Руни провел за «МЮ» 39 матчей во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 10 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €15 миллионов.
Источник — ФК Эвертон
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