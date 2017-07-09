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Тарас СТЕПАНЕНКО: «С Шарлеруа сыграли отвратительно»

Полузащитник «Шахтера» подвел итоги учебно-тренировочного сбора донецкой команды

  • 09.07.2017 15:17
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими впечатлениями от сборов в Германии.

- В принципе, сбор прошел неплохо. Единственно вчерашняя игра была не очень хорошая («Шахтер» уступил «Шарлеруа» со счетом 0:2 – прим. Sport.ua). Я не знаю, в чем дело. Может все были уже на чемоданах, хотя тренеры просили серьезно настроиться на игру. Все-таки крайний матч был на сборах, и важно было перед Суперкубком сыграть хорошо. Но сыграли, если честно, отвратительно. Я думаю, это такой легенький сигнальчик для нас. Посмотрим игру, разберем, поговорим. Лучше сейчас, чем потом в чемпионате.

Источник — ФК Шахтер

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