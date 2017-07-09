Леонид БУРЯК: «Игру Динамо будут делать мужики»

Экс-тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от игры «Динамо» в новом сезоне.

— Перед стартом сезона много авансов выдают динамовской молодёжи. Они смогут стать лидерами команды?

— В перспективе — да. Но сегодня лидерами «Динамо» остаются Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Евгений Хачериди и другие футболисты, которых уже можно назвать ветеранами команды. Делать игру будут мужики.

— Как вы вообще оцениваете перспективы динамовской молодёжи? Киевские юноши в минувшем сезоне в своих возрастных категориях выиграли по всем фронтам.

— Повторю то, что говорил неоднократно: юношеский и взрослый, профессиональный футбол — это абсолютно разные величины. Это просто разный футбол. В моё время были ребята, которые в 14-15 лет забивали чуть ли не пятьдесят голов за сезон, но они так и не стали настоящими футболистами. В отличие от Олега Блохина и многих других звёзд, которые не били рекорды результативности в юношеских турнирах, но выделялись своей игрой и отношением к ней среди сверстников. Поэтому этот переход во взрослый футбол молодого футболиста должен быть максимально осторожным. И если за сезон в основной состав будут вводить одного или двух новых футболистов из собственной академии, это уже станет прекрасным результатом.

— Молодых футболистов нужно подпускать к первому составу настолько осторожно?..

— В стартовом составе должны играть сильнейшие, и если Виктор Цыганков (молодой плеймейкер «Динамо». — Ред.) будет выглядеть сильнее Андрея Ярмоленко, то должен играть он. Но сегодня я вижу, что игра команды будет строиться и зависеть от игры её ветеранов.

— Способна ли молодёжь «Динамо» выстрелить в Европе?

— Пройти гипотетический «Брюгге» или на равных бороться с «Ливерпулем» — нет, пока не может. Школа в «Динамо» работает хорошо, для подрастающих футболистов созданы все условия, чтобы развиваться и повышать свой уровень. Молодёжь в Киеве талантливая, но всему своё время.