Ромелу ЛУКАКУ: «Кто бы смог отказать самому большому клубу в мире?»

24-летний форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от скорого перехода в «Манчестер Юнайтед».
«Это самый большой клуб в мире. О таком я мечтал с детства. После предложения «Манчестер Юнайтед» не нужно было долго раздумывать. Кто бы смог отказать самому большому клубу в мире?», – сказал Лукаку.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» от трансфере. Сумма компенсации за футболиста составит примерно 75 миллионов фунтов стерлингов.
Источник — ESPN
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