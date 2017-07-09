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Ромелу ЛУКАКУ: «Кто бы смог отказать самому большому клубу в мире?»

Нападающий «Эвертона» предвкушает переход в «Манчестер Юнайтед»

  • 09.07.2017 14:23
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Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку

24-летний форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от скорого перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Это самый большой клуб в мире. О таком я мечтал с детства. После предложения «Манчестер Юнайтед» не нужно было долго раздумывать. Кто бы смог отказать самому большому клубу в мире?», – сказал Лукаку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» от трансфере. Сумма компенсации за футболиста составит примерно 75 миллионов фунтов стерлингов.

Источник — ESPN

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