Томаш Кендзера в понедельник приедет в Киев на медосмотр

23-летний защитник «Леха» Томаш Кендзера близок к переходу в киевское «Динамо».
В понедельник футболист прибудет в Киев на медосмотр.
Ранее сообщалось, что киевский клуб заплатит за игрока €1,5 миллиона. В минувшем сезоне Кендзера провел за «Лех» 44 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Источник — Трибуна
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