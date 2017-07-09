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Томаш Кендзера в понедельник приедет в Киев на медосмотр

Защитник «Леха» близок к переходу в киевское «Динамо»

  • 09.07.2017 13:21
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przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
© przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера

23-летний защитник «Леха» Томаш Кендзера близок к переходу в киевское «Динамо».

В понедельник футболист прибудет в Киев на медосмотр.

Ранее сообщалось, что киевский клуб заплатит за игрока €1,5 миллиона. В минувшем сезоне Кендзера провел за «Лех» 44 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник — Трибуна

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