Владислав ГЕЛЬЗИН: «В Олимпике явно хромают две позиции»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о трансферной политике клуба.

— Владислав Григорьевич, насколько вы довольны подготовкой коллектива? У вас есть какие-то замечания, пожелания?

— Все нормально. Олимпик проводит хороший сбор. Нужно только усилить две позиции, которые явно хромают. Называть их не буду — это внутренняя кухня.

— Впереди — Лига Европы. Насколько сильно волнуетесь и не боитесь ли, что дебют вашей команды в еврокубках может закончиться разгромом?

— Нас уже и так все похоронили. Еще за месяц до старта в Лиге Европы начались разговоры о том, что Олимпику ничего не светит, и так далее… Однако, замечу, не все понимают, кто у нас на просмотре и кто будет за нас выступать. Не имея такой информации, не стоит однозначно судить о шансах Олимпика.

— На данный момент Олимпик покинули уже девять основных исполнителей. Вы не смогли их удержать — не жалеете об этом?

— Некоторые из тех, что ушли, снова у нас. Олимпик оставили футболисты, у которых появились хорошие варианты продолжения карьеры. Тот же Гришко, к примеру, отдал нашей команде шесть лет, многое для нее сделал и заслуживает лучшего. У него появился отличный вариант трудоустройства в другом клубе, после чего Дима подошел ко мне, сообщил об этом и сказал: «Могу остаться». В ответ я спросил: «Сколько тебе предложили?» Узнав все, решил, что футболисту в 31 год нужно зарабатывать деньги, и пожелал Гришко удачи.