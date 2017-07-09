9 июля киевское «Динамо» проведет заключительный товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.
«Бело-синие» встретятся с многократным чемпионом Чехии - «Спартой», которая прошлый сезон завершила на третьем месте в национальном чемпионате и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.
Видеотрансляция этой игры начнется в 19:00 (время киевское).
Источник — ФК Динамо Киев
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