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Динамо – Спарта. ВИДЕО LIVE

Смотрите прямую трансляцию матча начиная с 19:00

  • 09.07.2017 12:56
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

9 июля киевское «Динамо» проведет заключительный товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.

«Бело-синие» встретятся с многократным чемпионом Чехии - «Спартой», которая прошлый сезон завершила на третьем месте в национальном чемпионате и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

Видеотрансляция этой игры начнется в 19:00 (время киевское).

Источник — ФК Динамо Киев

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