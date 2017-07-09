Леонид БУРЯК: «Ярмоленко пересидел в Динамо»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в европейский клуб.
— В каждое межсезонье традиционно говорят об Андрее Ярмоленко. Уйдёт ли лидер команды и куда? Говорят о «Валенсии», например...
— Я слышал, на уровне новостей, об интересе со стороны уже пяти клубов. Например, о заинтересованности «Баварии». Очевидно, что Андрей Ярмоленко уже пересидел в «Динамо», и уезжать на Запад следовало раньше. Поиграв там, он мог бы поучиться, приобрести новый опыт и вернуться в Киев. Он стал бы только сильнее. Сегодня же все прекрасно понимают, что если Андрей Ярмоленко останется в «Динамо» ещё на сезон, то следующим летом, если его продавать, футболисту будет почти 29 лет (игрок родился в октябре 1989 года. — прим. ред.) и это скажется как на трансферной цене, так и на перспективах самого Андрея Ярмоленко заиграть в топ-чемпионатах Европы.
Источник — Фраза
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.