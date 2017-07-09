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Азербайджанец Руслан Тагизаде на просмотре в Олимпике

Защитник может продолжить карьеру в донецком клубе

  • 09.07.2017 12:27
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1news.az. Руслан Тагизаде
© 1news.az. Руслан Тагизаде

Переход 23-летнего азербайджанского защитника Руслана Тагизаде в турецкий «Манисаспор» не состоялся, однако он все еще может продолжить карьеру за границей. В частности, на данный момент Тагизаде находится на просмотре в донецком «Олимпике».

«Тренерский корпус остался доволен тем, как я проявил себя на тренировках. Когда дело дошло до контракта, возникли проблемы, так как они думали, что у меня двойное гражданство. У Угура Памука именно так. Руководство посчитало, что и у меня тоже. Но у меня нет турецкого гражданства. К сожалению, все сорвалось, так как легионеров у «Манисаспора» достаточно, - заявил azerisport.com сам Тагизаде. - Сейчас я в Украине, где нахожусь на сборах донецкого «Олимпика». Надеюсь, смогу достойно проявить себя. Я верю в свои силы».

Ранее Тагизаде выступал за «Нефтчи», «Апшерон», «Сумгаит», АЗАЛ. Также футболист вызывался в молодежную сборную Азербайджана.

Источник — Azerisport.com

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