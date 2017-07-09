Николай МАТВИЕНКО: «Мне отказаться от родителей?»

Украинский футболист Николай Матвиенко рассказал о том, как он провел свой отпуск.

— Как провел отпуск?

— Отлично. Съездил к родителям в Крым.

— Ты так просто об этом говоришь…

— А что мне скрывать? Там моя малая родина, там живут папа и мама. Мне от них отказаться?

— Не пробовал их увезти с оккупированной территории?

— Куда? Они в Саках всю жизнь прожили, у меня там брат маленький, ему четыре года. Думаете, это так просто, взять и уехать?

— Кто тебе привил любовь к футболу?

— Отец. Он у меня немного играл на любительском уровне, но потом получил серьезную травму. Я всегда тянулся за старшим братом, Дмитрием. Он в Таврии выступал, но потом, когда все развалилось, остался без команды. Сейчас сидит дома…

На футбол папа меня привел, когда мне было шесть лет. Первый тренер — Николай Ланчак. Мне с ним повезло, он меня всегда подключал к занятиям в старшей группе — ребят 1994 года рождения. Потом попал к тренеру Дмитрию Гажьянову, а когда мне было 12, меня заметили селекционеры академии Шахтера и пригласили на просмотр.

— Отбор был жесткий?

— Думаю, да. Помню, нас было человек 30, потом осталось пятеро, а на выходе в академию попали только я и Андрей Борячук.

Евгений ГРЕСЬ