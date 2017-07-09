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Дмитрий Гришко стал игроком СКА-Хабаровск

Украинский футболист продолжит карьеру в российском клубе

  • 09.07.2017 11:55
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ФК Ска-Хабаровск. Дмитрий Гришко
© ФК Ска-Хабаровск. Дмитрий Гришко

31-летний украинский защитник Дмитрий Гришко стал игроком ФК «СКА-Хабаровск» и уже заявлен в РФПЛ за клуб на предстоящий Чемпионат России 2017/18.

Гришко — бронзовый призер украинской Суперлиги в составе одесского «Черноморца». Гришко родился 2 декабря 1985 года в городе Горловка. Футбольное образование Дмитрий получал в ДЮСШ «Спартак» своего родного города, а до переезда в Хабаровск играл за команды Украины «Черноморец» (Одесса) и «Олимпик» (Донецк).

Источник — ФК СКА-Хабаровск

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