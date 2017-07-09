Сергей КРАВЧЕНКО: «Задача СК Днепр-1 – выход в первую лигу»

Украинский полузащитник «СК Днепр-1» Сергей Кравченко рассказал о задачах команды в новом сезоне. «СК Днепр-1» будет выступать во второй лиге Украины.
«СК Днепр-1» – команда города Днепр, перед которой стоит задача выхода в первую лигу! Болельщики «Днепра», жители Днепра и просто любители футбола, нам нужна Ваша поддержка. А мы будем делать все от нас зависящее, чтобы выполнить задачу и играть в красивый, атакующий и результативный футбол», – написал Кравченко в Instagram.
Источник — Instagram
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