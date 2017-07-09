Сергей КРАВЧЕНКО: «Задача СК Днепр-1 – выход в первую лигу»

Чемпіоном не буде... Гроші на першому місці.

Что за суперлига?

100% ты прав! Дыркофаны видимо уже забыли кто первый встал на защиту своей страны в Донецке. Кром...

пусть идёт в карпаты,его там с руками и ногами заберут,и хватит о бабках думать если хочет играть...

пора уже в рух. винники чекають

А пусть идет в зону АТО, толку от него там больше будет. Типа знамя патрыотов-актывистов, подорве...