Дубль Есеоли допоміг Зірці обіграти Волинь

Завершальним контрольним матчем кропивницької «Зірки» на навчально-тренувальних зборах на Закарпатті було протистояння з командою, котра минулого сезону посіла останнє місце в еліті українського футболу й понизилась у класі, луцькою «Волинню».

Можна сказати, що за виключенням двох футболістів, котрі провели на полі всі 90 хвилин, решта дев`ять були замінені по ходу поєдинку. Розпочинала команда гру в складі максимально наближеному до основного. Відтак головний тренер кропивничан Роман Монарьов у багатьох компонентах гри лишився задоволеним першим таймом. Його підопічні провели цілісну сорокап’ятихвилинку й не раз могли забити у ворота лучан. Зробити це їм удалось двічі. Обидва м’ячі у ворота «Волині» відправив Адерінсола Есеола. На 19-й хвилині нападник завершив контратаку, швидко прийнявши рішення в штрафному майданчику й чітко пробивши по воротах – 1:0.

Друге взяття воріт Адерінсола провів на 44-й хвилині. Тоді в команди виникла чисельна перевага на лівому фланзі. Арман Оганесян обіграв опонента й віддав націлену передачу в штрафний майданчик на Есеолу. Форвард витримав необхідну паузу й влучно пробив – 2:0.

По перерві, почала відбуватись велика кількість замін. Певна стрункість гри загубилась й у атаках кропивничани припускались помилок: поспішали, віддавали неточні передачі. Кілька ударів по воротах наносили Артем Фаворов й Ігор Загальський, та з ними або справлявся воротар, або вони були неточними. Але, як відзначив після матчу головний тренер «Зірки» Роман Монарьов, все-таки певний малюнок та стиль гри, котрі тренерський штаб вимагав від своїх підопічних, простежувався. Спаринг проти «Волині» видався досить якісним, адже «хрестоносці» чинили гідний опір. Вони також кілька разів пробили по воротах Євгена Паста, та голкіпер не підвів, й упорався з усіма ударами в отвір.

Отож, гра завершилась перемогою кропивничан з «сухим» рахунком 2:0. Після цієї товариської зустрічі команда виходить на тижневий цикл підготовки до першого туру чемпіонату України, в рамках якого команді доведеться у Львові протистояти тамтешнім «Карпатам». Нагадаємо, що цей поєдинок відбудеться в неділю, 16 липня. Початок о 17:00.

«Волинь» – «Зірка» – 0:2

Голи: Есеола Адерінсола Хабіб, 19, 44

«Зірка»: 44. Паст Євген, 55. Ковальов Максим (потенційний новачок, 82), 20. Фатєєв Дмитро (23. Маткобожик Олександр, 80) 4. потенційний новачок, 28. Полегенько Павло (потенційний новачок, 77), 19. Оганесян Арман (77. Чичиков Олексій, 67), 7. Драченко Максим (к/к) (99. Жуков Микита, 73), 22. Арно Гедж (27. Дришлюк Кирило, 73), 21. Загальський Ігор (потенційний новачок, 73), 50. Фаворов Артем (потенційний новачок, 73), 10. Есеола Адерінсола Хабіб (потенційний новачок, 77). Головний тренер: Монарьов Роман.