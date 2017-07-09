Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «У Спартака есть все, чтобы снова выиграть РПЛ»

Московский футбольный клуб «Спартак» имеет все, чтобы в следующем сезоне снова завоевать чемпионский титул. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

В субботу в Москве состоялась церемония награждения красно-белых золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

«У «Спартака» есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда, и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились. Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все было красиво, шумно и весело», - отметил Черчесов.

«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.