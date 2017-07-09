Вторая победа сборной Украины по пляжному футболу в Евролиге 2017!

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла второй матч подряд на этапе Евролиги-2017, который в эти дни проходит в португальском Назаре. Соперниками наших ребят были поляки, с которыми у нас давние принципиальные отношения.

В первом периоде украинцы (которые снова играли без травмированного Максима Войтка) создали хороший задел благодаря забитым мячам Дмитрия Войтенко (здорово сыграл на пятаке соперников) и Максима Назаренко (мощно выстрелил после прохода по правому флангу). Капитан сборной Польши Витольд Циобер в середине игры со штрафного сократил отставание, а в дебюте третьего периода ассистировал Конраду Кубяку. После этого Циобер забил еще раз и поляки после 0:2 вышли вперед 3:2!

Спасти честь действующих победителей Евролиги удалось Ивану Глуцкому. Лидер "Артур Мьюзик" дважды забивал (сначала дальним выстрелом, а потом головой после розыгрыша углового), а его дубль принес Украине итоговую победу со счетом 4:3 и важные три очка в турнирную таблицу.

В другом матче группы 1 испанцы разгромили греков 9:1. Таким образом, с шестью очками украинцы возглавляют группу, а на вторую позицию поднялись испанцы.

В воскресенье, в заключительный день этапа команда Евгения Вареницы в 18:45 по киевскому времени сыграет с Испанией, а Польша встретится с Грецией.

Евролига-2017. Назаре, Португалия

Дивизион А. Второй этап

8 июля. Группа 1. Второй тур

Украина - Польша - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Украина: В.Гладченко - Т.Коваленко; И.Глуцкий, А.Евдокимов, Ю.Щериця, М.Назаренко, А.Пашко, Я.Заворотный, Д.Войтенко.

Голы: И.Глуцкий,29,30; Д.Войтенко,3; М.Назаренко,11 - В.Циобер,19,29; К.Кубяк,25

группа 1

№ Команда 1 2 3 4 І В ВО П М О 1 Украина 4:3 6:5 2 2 0 0 10-8 6 2 Испания 3:3

(6-7 пен.) 9:1 2 1 0 1 12-4 3 3 Польша 3:4 3:3

​(7-6 пен.) 2 0 1 1 6-7 1 4 Греция 5:6 1:9 2 0 0 2 6-15 0

Euro Beach Soccer League 2017

Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017

Пятница, 07.07.2017

Греция 5:6 Украина (группа 1)

Италия 0:4 Швейцария (группа 2)

Испания 3:3 (6-7 пен) Польша (группа 1)

Португалия 10:5 Франция (группа 2)

Суббота, 08.07.2017

Украина 4:3 Польша (группа 1)

Италия 1:0 Франция (группа 2)

Испания 9:1 Греция (группа 1)

Португалия 7:6 Швейцария (группа 2)

Воскресенье, 09.07.2017

16:15 Греция - Польша (группа 1)

17:30 Франция - Швейцария

18:45 Украина - Испания (группа 1)

20:15 Италия - Португалия (группа 2)

Лев ГАЛУШКО