Вторая победа сборной Украины по пляжному футболу в Евролиге 2017!

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла второй матч подряд на этапе Евролиги-2017, который в эти дни проходит в португальском Назаре. Соперниками наших ребят были поляки, с которыми у нас давние принципиальные отношения.
В первом периоде украинцы (которые снова играли без травмированного Максима Войтка) создали хороший задел благодаря забитым мячам Дмитрия Войтенко (здорово сыграл на пятаке соперников) и Максима Назаренко (мощно выстрелил после прохода по правому флангу). Капитан сборной Польши Витольд Циобер в середине игры со штрафного сократил отставание, а в дебюте третьего периода ассистировал Конраду Кубяку. После этого Циобер забил еще раз и поляки после 0:2 вышли вперед 3:2!
Спасти честь действующих победителей Евролиги удалось Ивану Глуцкому. Лидер "Артур Мьюзик" дважды забивал (сначала дальним выстрелом, а потом головой после розыгрыша углового), а его дубль принес Украине итоговую победу со счетом 4:3 и важные три очка в турнирную таблицу.
В другом матче группы 1 испанцы разгромили греков 9:1. Таким образом, с шестью очками украинцы возглавляют группу, а на вторую позицию поднялись испанцы.
В воскресенье, в заключительный день этапа команда Евгения Вареницы в 18:45 по киевскому времени сыграет с Испанией, а Польша встретится с Грецией.
Евролига-2017. Назаре, Португалия
Дивизион А. Второй этап
8 июля. Группа 1. Второй тур
Украина - Польша - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Украина: В.Гладченко - Т.Коваленко; И.Глуцкий, А.Евдокимов, Ю.Щериця, М.Назаренко, А.Пашко, Я.Заворотный, Д.Войтенко.
Голы: И.Глуцкий,29,30; Д.Войтенко,3; М.Назаренко,11 - В.Циобер,19,29; К.Кубяк,25
группа 1
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|Украина
|4:3
|6:5
|2
|2
|0
|0
|10-8
|6
|2
|Испания
|
3:3
(6-7 пен.)
|9:1
|2
|1
|0
|1
|12-4
|3
|3
|Польша
|3:4
|
3:3
(7-6 пен.)
|2
|0
|1
|1
|6-7
|1
|4
|Греция
|5:6
|1:9
|2
|0
|0
|2
|6-15
|0
Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017
Пятница, 07.07.2017
Греция 5:6 Украина (группа 1)
Италия 0:4 Швейцария (группа 2)
Испания 3:3 (6-7 пен) Польша (группа 1)
Португалия 10:5 Франция (группа 2)
Суббота, 08.07.2017
Украина 4:3 Польша (группа 1)
Италия 1:0 Франция (группа 2)
Испания 9:1 Греция (группа 1)
Португалия 7:6 Швейцария (группа 2)
Воскресенье, 09.07.2017
16:15 Греция - Польша (группа 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (группа 1)
20:15 Италия - Португалия (группа 2)
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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