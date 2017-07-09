Николай МАТВИЕНКО: «Думал, что поеду на сборы с Шахтером»

Украинский защитник Николай Матвиенко, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказал, почему не поехал с «горняками» на сборы.
— Минувшие полгода получились для тебя богатыми на события. В отпуске удалось все переосмыслить?
— Я старался от всего отвлечься. Да и не сказал бы, что чего-то такого уже достиг. Просто играл в свою игру, вот и все.
— Знаешь о том, что у молодых футболистов бывает синдром второго сезона?
— Думаю, это какой-то штамп. Все зависит только от меня, хотя я понимаю, что нужна стабильность.
— В глубине души была надежда, что тебя вернут в Шахтер?
— Думал, что как минимум поеду на сборы, а уже там тренер решит, нужен я или нет. Но мне сразу сказали: «Ищи команду».
— У Мирчи Луческу было не так?
— Да, там был другой подход. На первый сбор всегда брали много молодых игроков, а уже потом отпускали их в аренду. Впрочем, как правильно, не мне судить.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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