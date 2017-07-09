В рамках навчально-тренувальних зборів футболісти ФК «Олександрія» провели останній контрольний матч. Спаринг-партнером української команди був представник грецької Суперліги – ФК «Панатінаїкос».

Суперники розпочали матч без розвідки. Вже в дебюті зустрічі команди обмінялися кількома перспективними кутовими, але жоден з них не вдалося завершити результативно. Згодом, гра перейшла в центр поля, де велася боротьба за м’яч. Гравці обох команд основну увагу приділяли надійному захисту, а за рахунок швидких випадів намагалися організовувати небезпечні моменти біля воріт суперника. Заслуговує на увагу атака «Панатінаїкоса» на 28-й хвилині, але Дімітріс Курбеліс, який її завершав, пробив над перекладиною.

На старті другої половини зустрічі українці були активнішими за суперника і створили, буквально за дві хвилини, пару нагод для того, щоб відкрити рахунок в звітному матчі. На жаль, після подач з лівого флангу, ні Сергію Старенькому, ні Сергію Чеботаєву не вдалося переправити м’яч у сітку воріт. Згодом, «трьохкольорові» провели атаку, а Віталій Пономар, який був на її вістрі, відкрив лік своїм голам в цьому поєдинку, але за секунду до цього арбітр зафіксував офсайд. Після цього, гра, в основному, проходила в центрі поля, а атаки нейтралізовувалися захисними редутами суперника. Під завісу матчу, Артем Чорній, який вийшов на поле незадовго до фінального свистка, мав шанс відзначитися, але його удар пройшовся поряд зі стійкою.

«Панатінаїкос» – «Олександрія» – 0:0

«Олександрія»: Паньків, Цуріков (Стецьков, 46), Басов (Бондаренко, 82), Гітченко, Чеботаєв, Каленчук (Запорожан, 46), Банада, Пономар (Чорній, 77), Старенький (Козак, 60), Грицук (Куліш, 60), Сітало