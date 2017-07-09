«Металлист 1925» представил новую форму, в которой команда будет играть в новом сезоне. Производителем стал известный итальянский бренд спортивной одежды – компания «Errea».

В новый сезон - первый профессиональный в истории клуба – «Металлист 1925» входит в традиционных желто-синих цветах. Линейка экипировки включила в себя профессионализм создателей, отличный вкус дизайнеров и, безусловно, качество самого материала. Сразу стоит сказать, что каждая единица экипировки изготовлена из такой ткани, в которой ребятам будет комфортно играть, тренироваться и передвигаться по городу, причем в любых погодных условиях.

Игровая форма разработана так, чтобы во время больших физических нагрузок футболисту не было жарко, и чтобы влага не оставалась на теле. Такой же принцип был применен и в производстве парадно-выходного направления экипировки. Оценили одежду и футболисты, говоря, что она не только радует глаз, но и максимально приятна для тела.