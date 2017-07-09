Николай МАТВИЕНКО: «Во Львове меня уже никто не ждал»

Таких ярких дебютов, как у Николая Матвиенко, за всю историю сборной Украины было не много. Впервые выйти на поле в основном составе главной команды страны в официальном поединке, да еще на выезде против Хорватии, и стать лучшим игроком матча по версии болельщиков — в 20 лет это дорогого стоит. Потом была вторая игра, третья — и тоже в основе. В общем, весна 2017-го, возможно, стала переломной в плане перехода от молодежного футбола к взрослому. Хотя сам защитник, анализируя свои выступления за минувшие полгода, считает, что ничего особенного он пока не совершил.

— Николай, теперь ты будешь выступать за Ворсклу. Почему сделал выбор в пользу полтавчан?

— Разговоров и каких-то предложений хватало, но всего я рассказать не могу. Мы поговорили с представителями Шахтера и приняли такое решение. Определяющим был разговор с главным тренером Ворсклы Василием Сачко. Когда он мне позвонил, я понял, что на меня серьезно рассчитывают.

— В Карпатах оставаться не хотел?

— После того как там поменяли наставника, меня во Львове уже никто особо не ждал.

— За границу не слишком рвался?

— Не могу сказать, что передо мной стояла именно такая задача. Надеюсь, еще будет возможность там себя проявить.

— Наверное, анализировал опыт многих наших легионеров, которые потерялись в футболе, уехав в зарубежные клубы, правильно?

— Я не думаю, что в этом нужно искать определенную тенденцию. Все индивидуально. Хотя большинство ребят возвращаются не в самом хорошем расположении духа.

— Выступлением в чемпионате Украины ты перестраховался в плане стабильной игровой практики?

— Место в составе мне никто не гарантировал — за него надо бороться. Но если буду играть в УПЛ, то тренерам сборной будет проще за мной следить.

Евгений ГРЕСЬ