Серхіо НАВАРРО: «На полі була команда, яку ми хочемо бачити»

Поєдинком проти грецького АЕКа львівські «Карпати» завершили передсезонні збори у Польщі, а відразу після гри карпатівці вирушили до Львова. Головний наставник «зелено-білих» розповів чи задоволений він закордонною підготовкою футболістів та чи визначився іспанець зі стартовим складом на офіційні матчі «левів».

«Сьогодні на полі була команда, яку ми хочемо бачити. Суперник нам дістався непростий, греки мають хороший досвід виступів у Європі. Але ми бачили на що спроможні наші хлопці, вдалось забити. Моменти коли могли забивати ще? Я не розчарований, у футболі таке трапляється. Ми приїхали сюди щоби допомогти футболістам покращити свою футбольну майстерність та досягати кращих результатів» – почав головний тренер «зелено-білих».

«Беручи до уваги те як футболісти викладались, як дотримувались вимог, які ми їм ставили, то тільки високим балом можна оцінити передсезонні збори. Чи визначились з основним складом? Продовжуємо спостерігати, але є окремі футболісти, котрі формуватимуть стартову одинадцятку».

«Хочемо дати гравцям кілька днів відпочинку, щоби вони провели його з рідними та близькими. Починаючи з вівторка, будемо безпосередньо готуватись до нашого першого суперника – кропивницької «Зірки» – підсумував Серхіо Наварро.