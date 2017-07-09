Черноморец уступил Николаеву в товарищеском матче

В тренировочном матче с командой первой лиги в составе «Черноморца» выступали, в основном, представители ближайшего резерва, игроки, вернувшиеся из аренды, а также футболисты, находящиеся на просмотре.

В начале встречи гости захватили инициативу и уже к 25-минуте вели в счете 3:0. Первый гол они забили с пенальти (Сильвио неаккуратно обошелся с игроком «Николаева» в штрафной площадке «Черноморца») — 0:1. Затем Норенков срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар Ковалева — 0:2. Цебро был первым на добивании, после того, как Смородин парировал мощный «выстрел» — 0:3. Во второй половине тайма «моряки» могли дважды праздновать успех, однако Яворский не попал в «рамку» метров с 12-ти, а удар Сильвио головой с близкого расстояния отразил голкипер.

После перерыва могли забить как одесситы (Мурашов, Яворский, Попов), так и николаевцы (Цебро, Ковалев). Мяч лишь однажды побывал в сетке: на 60-й минуте находящийся на просмотре в одесской команде нападающий головой поразил ворота МФК «Николаев» — 1:3.

«Черноморец» — МФК «Николаев» — 1:3

Голы: футболист на просмотре (60) — Сикорский (5-пенальти), Норенков (19), Цебро (25).

«Черноморец»: Смородин (капитан) (Каневцев, 46), Щетинин (Семенченко, 59), Веремеев, Норенков, Серденюк, Сильвио, Машнин (Попов, 46), Яворский, Барилко (футболист на просмотре, 46), два футболиста на просмотре.

МФК «Николаев»: Дмитроченко (Чумак, 78), Момот, Алексанов, Цебро, Кулишенко, Гаврилюк (Ляшевский, 86), Лучик, Герасимец (Силантьев, 46), Сикорский (Морис, 85), Ковалев (капитан) (футболист на просмотре, 78), Рогозинский.

Предупреждены: Кулишенко (9), Лучик (79), Момот (84)