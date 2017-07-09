Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец уступил Николаеву в товарищеском матче

Одесская команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 09.07.2017 09:22
  • 185 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

В тренировочном матче с командой первой лиги в составе «Черноморца» выступали, в основном, представители ближайшего резерва, игроки, вернувшиеся из аренды, а также футболисты, находящиеся на просмотре.

В начале встречи гости захватили инициативу и уже к 25-минуте вели в счете 3:0. Первый гол они забили с пенальти (Сильвио неаккуратно обошелся с игроком «Николаева» в штрафной площадке «Черноморца») — 0:1. Затем Норенков срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар Ковалева — 0:2. Цебро был первым на добивании, после того, как Смородин парировал мощный «выстрел» — 0:3. Во второй половине тайма «моряки» могли дважды праздновать успех, однако Яворский не попал в «рамку» метров с 12-ти, а удар Сильвио головой с близкого расстояния отразил голкипер.

После перерыва могли забить как одесситы (Мурашов, Яворский, Попов), так и николаевцы (Цебро, Ковалев). Мяч лишь однажды побывал в сетке: на 60-й минуте находящийся на просмотре в одесской команде нападающий головой поразил ворота МФК «Николаев» — 1:3.

«Черноморец» — МФК «Николаев» — 1:3
Голы: футболист на просмотре (60) — Сикорский (5-пенальти), Норенков (19), Цебро (25).

«Черноморец»: Смородин (капитан) (Каневцев, 46), Щетинин (Семенченко, 59), Веремеев, Норенков, Серденюк, Сильвио, Машнин (Попов, 46), Яворский, Барилко (футболист на просмотре, 46), два футболиста на просмотре.
МФК «Николаев»: Дмитроченко (Чумак, 78), Момот, Алексанов, Цебро, Кулишенко, Гаврилюк (Ляшевский, 86), Лучик, Герасимец (Силантьев, 46), Сикорский (Морис, 85), Ковалев (капитан) (футболист на просмотре, 78), Рогозинский.
Предупреждены: Кулишенко (9), Лучик (79), Момот (84)

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.