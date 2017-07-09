Александр ХАЦКЕВИЧ: «Удача была не на стороне Гонсалеса»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал матч против «Ваккера», завершившийся победой «бело-синих» со счетом 3:0.

- Александр Николаевич, погода сегодня подпортила ваш план на игру? Не стоял ли в перерыве вопрос о прекращении матча в связи с погодными условиями?

- Да нет, поле справлялось с осадками, все было нормально, так что мы даже не думали о том, чтобы остановить игру. Что касается самой игры – понятно, что под конец сбора накопилась усталость. Да, погодные условия, конечно, повлияли на игру, в том плане, что было много технического брака, как при передачах, так и при обработке мяча. Где-то не хватало хладнокровия, контроля мяча. Но в плане движения все было на достаточно хорошем уровне.

- Вы уже держите в уме основной состав на первые официальные матчи сезона?

- Конечно, у нас уже есть в голове стартовый состав. Завтра у нас еще один матч, наверное, с самым сильным соперником на сборах, достаточно квалифицированной командой. Завтра мы уже увидим, как проявят себя те ребята, которых мы планируем задействовать в игре за Суперкубок и первых матчах чемпионата. На сегодняшний день сформировалась обойма из 15-16 игроков, на которых будет основная нагрузка в период с первого матча, 15 июля, и до конца августа.

- Вас радует результативность молодых форвардов?

- Видно, что у ребят желание есть, отношение хорошее. Что касается реализации, сегодня тот же Беседин свой первый момент должен был реализовывать. Правда, потом он реализовал другие моменты. Немножко не повезло сегодня Дерлису, он обстучал штанги и перекладины. Моменты создавались, но удача была не на стороне Дерлиса.

- Олег Гусев отыграл полный матч. Как оцените его физические кондиции?

- Мы видели, что Олегу было очень тяжело в начале сборов. Но он постепенно прибавляет в плане движения. Сегодня он выдержал больше игрового времени. Потихоньку он возвращается к той функциональной форме, которая была у него прежде. И все равно, самое главное – ему нужно почувствовать игровой ритм после паузы.

- Игра в два форварда – эксперимент или базовая тактическая модель на сезон или, по крайней мере, на его старт?

- В этом матче мы целенаправленно готовились играть в два форварда. Но все равно у них была задача помогать опорным полузащитникам при обороне. Конечно, это не всегда получалось, понятно, что они больше нацелены на атаку, чем на оборону. Но есть задание на игру, они пытались его выполнять в той мере, в которой они могут.

- Первый матч за время сбора провел Мораес. Как оцените его форму?

- Видно, что он соскучился по игре, вышел на поле с большим желанием. Только матчи покажут, в каком он состоянии. К сожалению, у него еще есть дисквалификация, но думаю, что к матчам квалификации Лиги чемпионов он будет готов.