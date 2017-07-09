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Артем ФЕДЕЦЬКИЙ: «Поки що – жодної конкретики»

Захисник збірної України й досі не знає, де гратиме наступного сезону

  • 09.07.2017 08:11
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Спорт-Экспресс в Украине. Артем Федецкий
© Спорт-Экспресс в Украине. Артем Федецкий
На березі озера Світязь, що у Волинській області, в одному з оздоровчих таборів займаються гравці дитячої школи луцької «Волині». Серед них – і Адріан Федецький. Провідати сина завітали батьки – Артем та Юлія. 
 
Втім, Артем Федецький після сезону у «Дармштадті» відпочиває досить активно. Щодня він проводив тренування з юними гравцями луцької команди, виступав арбітром у їхніх матчах. В останній день зборів вручив призи командам-переможницям міні-турніру. А потім ще й подарував кожному маленькому футболісту пам’ятні сувеніри. У вільний від занять з дітьми час Артем проводив на майданчику з пляжного волейболу. І, як і на футбольному полі, прагнув лише перемоги.
 
- Артем, в якому чемпіонаті вболівальники зможуть спостерігати за вашою грою наступного сезону?
- Поки що не маю жодної конкретики. Мені й самому дуже хотілося б вже визначитися з клубом.
 
- Тобто навіть країну не знаєте?
- Ні.
 
- Але, мабуть, вам відомо, де точно не гратимете?
- Так, ви ж знаєте, що я відмовився свого часу від пропозиції російського клубу. Який би контракт не запропонували, я точно не гратиму в РФПЛ.
 
- А ваші зайняття з дітьми – не свідоцтво того, що ви вже замислилися по кар’єру тренера?
- Ні, ви що! Я ще хочу грати в футбол. А це – лише спосіб підтримувати спортивну форму.
 

Источник — Sport.ua

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