Артем ФЕДЕЦЬКИЙ: «Поки що – жодної конкретики»

На березі озера Світязь, що у Волинській області, в одному з оздоровчих таборів займаються гравці дитячої школи луцької «Волині». Серед них – і Адріан Федецький. Провідати сина завітали батьки – Артем та Юлія.

Втім, Артем Федецький після сезону у «Дармштадті» відпочиває досить активно. Щодня він проводив тренування з юними гравцями луцької команди, виступав арбітром у їхніх матчах. В останній день зборів вручив призи командам-переможницям міні-турніру. А потім ще й подарував кожному маленькому футболісту пам’ятні сувеніри. У вільний від занять з дітьми час Артем проводив на майданчику з пляжного волейболу. І, як і на футбольному полі, прагнув лише перемоги.

- Артем, в якому чемпіонаті вболівальники зможуть спостерігати за вашою грою наступного сезону?

- Поки що не маю жодної конкретики. Мені й самому дуже хотілося б вже визначитися з клубом.

- Тобто навіть країну не знаєте?

- Ні.

- Але, мабуть, вам відомо, де точно не гратимете?

- Так, ви ж знаєте, що я відмовився свого часу від пропозиції російського клубу. Який би контракт не запропонували, я точно не гратиму в РФПЛ.

- А ваші зайняття з дітьми – не свідоцтво того, що ви вже замислилися по кар’єру тренера?

- Ні, ви що! Я ще хочу грати в футбол. А це – лише спосіб підтримувати спортивну форму.