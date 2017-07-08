Коноплянка отметился дублем за Шальке в спарринге

Последние комментарии

Карпаты разошлись миром с АЕКом 21:54 — Ika Ika Игрок на просмотре замінив Игрока на просмотре.Однофамільці грають

Динамо разгромило Ваккер в спарринге 21:53 — VAD Так пусть Александрия организует онлайн трасляцию... 21:51 — zirkaa вообще-то этот сайт продонецкий 21:38 — hoholin Задрали выкладывать посты, как Динамо со школьниками играет, а как же другие команды? Але...