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Коноплянка отметился дублем за Шальке в спарринге

Украинский хавбек ударно начал подготовку к сезону

  • 08.07.2017 21:14
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Getty Images
© Getty Images

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился дублем в товарищеском матче «Шальке» против любительского клуба «Эркеншвик».

Коноплянка отличился двумя забитыми мячами (на 14-й и 27-й минутах).

Также украинец отметился двумя ассистами.

Напомним, что у «Шальке» сменился главный тренер. На место Маркуса Вайнцирля, с которым у украинца было недопонимание, пришел Доменико Тедеско.

Источник — Sport.ua

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