Коноплянка отметился дублем за Шальке в спарринге

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился дублем в товарищеском матче «Шальке» против любительского клуба «Эркеншвик».
Коноплянка отличился двумя забитыми мячами (на 14-й и 27-й минутах).
Также украинец отметился двумя ассистами.
Напомним, что у «Шальке» сменился главный тренер. На место Маркуса Вайнцирля, с которым у украинца было недопонимание, пришел Доменико Тедеско.
Источник — Sport.ua
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