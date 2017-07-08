Карпаты разошлись миром с АЕКом

В составе львовян отличился Амбросий Чачуа, которому ассистировал Павел Ксенз. Для Чачуа этот мяч стал третьим на сборах.
Товарищеский матч
«Карпаты» – АЕК – 1:1
Голы: Чачуа, 10 (1:0). Гаикумакес, 19 (1:1).
«Карпаты»: Мысак (Пидкивка, 46), Мирошниченко, Лобай, Виздрик, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46), Бласко (Ткачук, 70), Худобяк (Дебелко, 70), Клец, Голодюк (Завийский, 79), Ксенз (Гуцуляк, 79), Чачуа (Грисьо, 62)
Источник — ФК Карпаты
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