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Карпаты разошлись миром с АЕКом

Последний матч на сборе команда Серхио Наварро сыграла вничью

  • 08.07.2017 21:13
  • 487 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/fckarpatylviv. Амбросий Чачуа
© twitter.com/fckarpatylviv. Амбросий Чачуа

В составе львовян отличился Амбросий Чачуа, которому ассистировал Павел Ксенз. Для Чачуа этот мяч стал третьим на сборах.

Товарищеский матч

«Карпаты» – АЕК – 1:1
Голы: Чачуа, 10 (1:0). Гаикумакес, 19 (1:1).

«Карпаты»: Мысак (Пидкивка, 46), Мирошниченко, Лобай, Виздрик, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46), Бласко (Ткачук, 70), Худобяк (Дебелко, 70), Клец, Голодюк (Завийский, 79), Ксенз (Гуцуляк, 79), Чачуа (Грисьо, 62) 

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 08.07.2017 21:54
    0
    Игрок на просмотре замінив Игрока на просмотре.
    Однофамільці грають
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